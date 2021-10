Zeleni, SPD, FDP: Nemčija bi morala opustiti premog do leta 2030 Energetika.NET Nemčija bi morala opustiti premogovne elektrarne do leta 2030, če želi izpolniti svoje podnebne cilje, so v skupnem dokumentu o stališču, objavljenem v petek, zapisali nemški Zeleni, socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP).

