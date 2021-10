Vesna za najboljši celovečerec filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko 24ur.com S slavnostno podelitvijo vesen in drugih nagrad se je v portoroškem Avditoriju sklenil 24. Festival slovenskega filma Portorož. Vesno za najboljši celovečerni film je prejel film Prasica, slabšalni izraz za žensko v režiji Tijane Zinajić in v produkciji produkcijske hiše December. Vesno za najboljšo režijo je prejel Darko Sinko za film Inventura. Nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo je dobila...

