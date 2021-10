Prasica, Inventura, Odpuščanje in še več Primorske novice Z odra, na katerem so podeljevali nagrade 24. Festivala slovenskega filma, ki se je v Portorož - zdaj lahko že zapišemo, da uspešno - vrnil po enoletnem koronskem premoru, je bilo v nedeljo največkrat slišati besedi Prasica in Inventura. Celovečerni prvenec Tijane Zinajić Prasica, slabšalna beseda za žensko je osvojil šest vesen, Inventura Darka Sinka štiri. A še večkrat smo slišali, da je vsak film ekipno delo.

