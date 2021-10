V poplavah in plazovih na jugozahodu Indije številne žrtve Dnevnik Jugozahod Indije je v zadnjih dneh zajelo obilno deževje, ki je sprožilo plazove in poplave. Pri tem je umrlo najmanj 25 ljudi, so v nedeljo sporočile indijske oblasti. Domove je moralo zapustiti več tisoč ljudi.

