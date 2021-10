Poplave in plazovi v Indiji zahtevali 41 življenj SiOL.net V poplavah in plazovih na severu Indije v himalajski regiji je v ponedeljek in danes umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile indijske oblasti. Več kot deset ljudi je trenutno pogrešanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indijo je v zadnjih dneh zajelo obilno deževje, ki je sprožilo plazove in poplave.

