"Fenomenalen pogled, a gledati je treba naprej in poskušati uresničiti prvi cilj" SiOL.net Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po nedeljski tekmi z Znojmom (6:4), na kateri so igrali z vodstvom in uspešno prebrodili črne minute, vrnili na prvo mesto lige ICEHL. "Fenomenalno, a ne smemo se ozirati preveč na to, kar smo že dosegli, pač pa gledati v prihodnost in poskušati uresničiti prvi cilj, uvrstitev v končnico," pravi avtor nedeljskega hat-tricka Nik Simšič.

