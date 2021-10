Vzajemni poklon: Prešernov spomenik v Zagrebu, Ljudevit Gaj v Ljubljani RTV Slovenija Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, se danes udeležujeta odkritja spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu.

