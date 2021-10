Prešernov spomenik dobili v Zagrebu, Gajev v Ljubljani 24ur.com Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta sodelovala pri odkritju spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu. V nagovorih v Ljubljani sta izpostavila dobre sosedske odnose med državama ter obudila spomin na Gaja in njegovo delovanje za narodni preporod v 19. stoletju. Njuno srečanje sicer s...

