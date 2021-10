Izklopi v sredo, 20. 10. 2021 Celje.info Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v sredo, 20. oktobra predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje: Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Jankova, Ilovca, Javnik, Kroflič in Lačna vas med 7:30 in 14:00 uro. Nadzorništvo Gaberje – območje Ljubečne z okolico: TP Ljubečna – nizkonapetostno omre ...

