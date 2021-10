Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Četrtek, 21.10.2021: JOHE, DVORJANE: med 8:00 in 14:00 uro.

ŠOBER DVOR, ŠOBER DVOR; 735 ŠOBER 4: med 8:30 in 14:00 uro.

PESNICA 2: med 8:00 in 10:00 uro.

ŠTURM 1; ŠTURM 2: med 9:00 in 11:00 uro.

Malečnik 32, 36, 37, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 61, 62, 81, 6 ...