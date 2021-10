Konec septembra je v organizaciji Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v dvorani državnega sveta potekala slovesna podelitev priznanj XIX. nagradnega natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu.