Piše: Damian Ahlin Pot ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu je bila v današnjem dnevu lahko rečemo dobesedno vsestranska od ostarelih, potrebnih do mlajših in premožnih. Izraz raznolikosti slovenske skupnosti. Sobota, 9. oktobra 2021, če se spomnite, smo bili v Slomškovem domu. Ne daleč od tam je namreč slovenski dom za ostarele imenovan »Rožmanov dom«. Nadaljevali smo torej pot do tja. ...