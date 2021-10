Na TVS ukinjajo in krajšajo informativne oddaje Dnevnik Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s programskim in finančnim načrtom za prihodnje leto. Na vršilca odgovornega urednika Valentina Areha so svetniki naslovili vrsto vprašanj zaradi posegov v informativne oddaje. Zaradi tega je odstopila...

