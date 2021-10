Lado Ambrožič zgrožen nad nizko gledanostjo Dnevnika in Odmevov: "To so bili naši paradni konji" Reporter Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je včeraj seznanil z osnutkom programsko-produkcijskega načrta za leto 2022. Osnutek načrta zaenkrat predvideva krajšanje ali ukinitev nekaterih informativnih oddaj, a so hkrati napovedane nekatere nove

