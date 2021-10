V bližini Bercetove ulice v Središču ob Dravi je v ponedeljek popoldne prišlo do požara, ki je povsem uničil sušilnico za koruzo. Ogenj so pogasili prostovoljni gasilci iz Središča ob Dravi in Obreža, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot so ob tem sporočili iz Policijske uprave Maribor, je po nestrokovni oceni policije nastalo za okoli 40.000 evrov škode.