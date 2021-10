V FJK so danes ob 4475 PCR testiranjih potrdili 68 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,52-odstoten. Opravili so še 24.796 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 13 novih okužb (delež 0,05-odstoten). Umrlo je šest covidnih bolnikov, in sicer po dve ženski iz Milj in Trsta, ena iz Zagraja ter moški iz Ronk. Na rednih covidnih oddelkih bolnišnic v F ...