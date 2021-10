V FJK so danes ob 5303 PCR testiranjih potrdili 123 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,32-odstoten. Opravili so še 15812 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 10 novih okužb (delež 0,06-odstoten). Umrl je en covidni bolnik, gre za 82-letnika, ki je bil hospitaliziran v videmski bolnišnici. V bolnišnicah FJK je sicer na covidnih oddelkih hospit ...