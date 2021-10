Dopoldne ob 9.46 sta na regionalni cesti pri Metnem Vrhu, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem in policistom, izvlekli vozilo in očistili vozišče. Reševalci NMP Sevnica so oskrbeli in nato v ZD Sevnica prepeljali poškodovani osebi. preberite več » ...