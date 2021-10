Ob 14.27 sta trčili osebni vozili v križišču Tržaške in Ceste proletarskih brigad v Mariboru. Aktivirani so bili gasilci JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila ter posuli in nevtralizirali iztekle motorne tekočine na cestišču. Delavci komunalnega podjetja Nigrad so poskrbeli za poškodovani semafor, delavci Pomgrad-a so dokončno počistili cestišče, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.