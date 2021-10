V torek potrdili 2145 okužb z novim koronavirusom, največ od sredine januarja Dnevnik V torek so v Sloveniji opravili 7367 PCR-testov in z njimi potrdili 2145 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To je najvišje dnevno število potrjenih okužb od 12. januarja, ko so jih našteli 2104....

