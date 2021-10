Upravljalec semaforja v križišču Tržaške, Titove, Ptujske in Ceste proletarskih brigad v Mariboru je odpravil napako, zato semaforji ponovno delujejo. Do nedelovanja semaforjev je prišlo včeraj, 19. 10. 2021, ko je v popoldanski prometni konici prišlo do prometne nesreče v enem najbolj obremenjenih prometnih križišč v Mariboru, v križišču Tržaške, Titove, Ptujske in Ceste proletarskih brigad. Zara ...