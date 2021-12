Z avtomobilom se bo sredi zime odpeljal vse do Kitajske SiOL.net Še manj kot petdeset dni nas loči do začetka zimskih olimpijskih iger v Pekingu, zato so se pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) odločili, da z avtomobilskim vlogerjem Cirilom Komotarjem izpeljejo velikanski podvig. Kos Triglavskega ledenika, ki ga namerava Olimpijski komite Slovenije (OKS) razstaviti v Pekingu kot opozorilo o vplivu podnebnih sprememb, bodo s hibridnim Toyotinim športnim terencem RAV4 odpeljali (skoraj) v Peking.

