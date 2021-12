Topničarji ponižali Leeds in se učvrstili na četrtem mestu SiOL.net Ta konec tedna bodo v 18. krogu angleškega prvenstva odigrane le štiri tekme, saj kar šest moštev zaradi številnih pozitivnih testov na korona virus nima več dovolj igralec za treninge in tekme. Derbi kroga bo v nedeljo med Tottenhamom in Liverpoolom. Arsenal je v edinem sobotnem srečanju v gosteh nadigral Leeds United. Londončani so zmagali s 4:1 in se učvrstili na četrtem mestu.

