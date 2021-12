Telekom Slovenije omogoča plačilo vsebin in storitev družbe Apple preko mesečnega računa mobile.si Telekom Slovenije odslej svojim naročnikom mobilnih storitev omogoča plačilo vsebin in storitev družbe Apple preko mesečnega računa za komunikacijske storitve. Gre za vsebine in storitve, ki jih lahko uporabniki vseh Applovih naprav kupijo v App Store, Apple Music, Apple TV+ in Apple Books ter iCloud.

