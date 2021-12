Preprosti nakupi Applovih vsebin in storitev za mobilne naročnike Telekoma Slovenije SiOL.net Po tem, ko je Telekom Slovenije že pred časom svojim naročnikom mobilne telefonije omogočil plačilo vsebin in storitev v Googlovi trgovini Play Store prek svojega mesečnega računa, so zdaj to možnost dobili tudi uporabniki iphonov, ipadov in drugih Applovih naprav.

