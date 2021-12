Slovenski državljani so nekoč že dobili pismo predsednika vlade – od Janeza Drnovška – in to brez me Nova24TV “Gospod predsednik, pred enim letom ste vabili volivce s pismom, ki ste jim ga poslali na dom: “Dober predsednik bom …”,” so leta 2003 zapisali v Nedeljskem dnevniku ob pogovoru z dr. Janezom Drnovškom. A tedaj, kot nam je znano, to ni bil noben problem, čeprav je bil Drnovšek ob pošiljanju pisem, torej leto prej, predsednik vlade, ki je kandidiral za predsednika države. Sedaj pa, ko premier Janša ...

