Trčila osebno vozilo in potniški vlak SiOL.net V ponedeljek okrog 18. ure sta na železniškem prehodu v naselju Gornje Brezovo v občini Sevnica trčila osebno vozilo in potniški vlak. V nesreči ni bilo poškodovanih. Obveščene so bile pristojne službe.

