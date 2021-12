Izvirni zapisi Malega princa prvič na ogled na veliki razstavi v Parizu RTV Slovenija Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupery je Malega princa napisal leta 1942 v izgnanstvu v New Yorku. Po zaslugi pariškega Muzeja dekorativnih umetnosti bo rokopis prvič na ogled v Franciji, in sicer od februarja do junija 2022.

