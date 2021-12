Mali princ zapušča ZDA in potuje v Evropo Primorske novice Rokopis Malega princa, ene najbolj priljubljenih pripovedi na svetu, bo po zaslugi pariškega Muzeja dekorativnih umetnosti od februarja do junija prihodnje leto prvič na ogled v Franciji, domovini njegovega avtorja. Pisatelj Antoine de Saint-Exupery je zgodbo napisal leta 1942, medtem ko je bil v izgnanstvu v New Yorku. Rokopis do danes ni nikoli zapustil ZDA.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Francija

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Jurica Golemac

Zoran Janković

Drago Kos