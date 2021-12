FOTO: Ko se srečajo poslanci izpred 30 let RTV Slovenija Društvo poslancev 90 je s slavnostno akademijo počastilo 30 let samostojne Slovenije. Zbrane so nagovorili predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ-ja Igor Zorčič, predsednik vlade Janez Janša in predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle.

Sorodno

















Oglasi