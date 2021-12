Pijan na tire pred vlak Dnevnik Dolenjski policisti so včeraj ob pol osmih zvečer dobili obvestilo o avtomobilu, ki je obstal na prehodu čez železniške tire med Sevnico in Blanco. Policisti so pohiteli, a je še pred njihovim prihodom vlak trčil v nasedlo vozilo. Tudi voznik je...

