Včeraj dopoldne smo bili obveščeni o prometni nesreči 77-letnega voznika osebnega avtomobila. Ta je med vožnjo v okolici Majšperka, zapeljal na nasprotni vozni pas in z vozišča. Vozilo je prevrnilo in obstalo na kolesih, pri tem pa se je voznik huje telesno poškodoval, so sporočili iz PU Maribor.