Prvo kratko sporočilo (sms) je imelo prijazno in neizvirno vsebino, saj so 3. decembra 1992 britanski inženirji v Vodafonu uspeli napisati "Merry Christmas" (vesel božič). Sms je napisal Neil Papworth in ga s svojega računalnika poslal na dva kilograma težak telefon direktorja Richarda Jarvisa (orbitel 901). Doslej smo se decembra te obletnice običajno le spomnili, letos pa je zgodba precej obiln ...