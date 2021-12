(FOTO in VIDEO) Požar na Bolfenku, ki ga je bilo mogoče videti iz središča Maribora, krotilo prek 90 Večer Gasilci so uspeli pogasiti požar, ki je sinoči malo po 20.30 izbruhnil v apartmajskem objektu na Hočkem Pohorju. Z ognjenimim zublji se je borilo kar 91 gasilcev, ki so najprej požar omejili, nato pa tudi pogasili.

