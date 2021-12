VIDEO: Gasilci znova posredujejo na Pohorju, v objektu s 16 apartmaji gašenje izjemno zahtevno Lokalec.si Poročali smo že o požaru do katerega je prišlo včeraj, 20.35 na Hočkem Pohorju v občini Hoče – Slivnica. Zagorelo je na apartmajskem objektu velikosti približno 25×10 metrov. Danes nekaj čez 9. uro so znova posredovali, saj je na pogorišču znova začelo tleti. Več informacij sledi. Primož Osojnik, poveljnik Gasilske brigade Maribor, nam je povedal: “Objekt je imel 4. nadstropja, v katerem so bili ...

Sorodno











Oglasi