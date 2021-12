Izraelski premier Naftali Benet je v torek po posvetovanju s skupino strokovnjakov sporočil, da bodo zdravstveno osebje in vsi Izraelci, starejši od 60 let, upravičeni do četrtega odmerka cepiva proti covidu-19. Vse upravičence je pozval, naj se cepijo, poročajo tuje tiskovne agencije. “Pozivam vse, ki izpolnjujejo kriterije, ki so jih določili člani komisije. Pojdite in se cepite. Prevzemite odgo ...