Boj za preživetje: prvi na svetu s četrtim odmerkom cepiva SiOL.net V Izraelu za osebe starejše od 60 let, zdravstvene delavce in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, priporočajo cepljenje s četrtim odmerkom cepiva proti koronavirusu, so v torek sporočili iz urada premierja. Izrael je prva država na svetu, ki bo začela razdeljevati četrti odmerek cepiva proti covidu-19. Premier Naftali Benet je vse upravičence pozval, naj se cepijo.

