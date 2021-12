Luka Dončič razveselil 200 malih borcev na pediatrični kliniki BibaLeze.si Kljub svojemu zelo natrpanemu urniku odličen košarkar lige NBA, Luka Dončič, nikdar ne pozablja na svoje slovenske korenine, še posebej pa v svojem srcu nosi skrb za otroke, ki potrebujejo pomoč in podporo. Tudi letošnje leto si je vzel čas za to, da je organiziral pošiljko igrač, voščilnic, podpisanih fotografij in posnel videosporočilo za otroke, ki bodo božične in novoletne praznike preživeli ...

Sorodno























Oglasi Omenjeni Luka Dončić

NBA

Pediatrična klinika Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Ana Bucik

Meta Hrovat

Igor Zorčič