Slovenski košarkarski as Luka Dončić, zvezdnik ekipe NBA Dallas Mavericks, je 200 otrokom na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za božične praznike podaril igrače in druge potrebščine. Zbral je na stotine igrač, od plišastih živalic za dojenčke do lesenih igrač za malčke, hišic s punčkami, lego kock, helikopterjev, avtomobilčkov in tovornjakov. Mlajši najstniki so do ...