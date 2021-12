Slovenija stanovanje nekdanje SFRJ v Trstu predala Srbiji in Severni Makedoniji Primorske novice Države naslednice so se dogovorile, da se stanovanje nekdanje SFRJ v Trstu v skladu z dogovorjenimi deleži dodeli Severni Makedoniji in Srbiji. Stanovanje, ki je bilo od razpada nekdanje SFRJ v posesti Slovenije, je v zadnjih letih uporabljal Dijaški dom Srečko Kosovel v Trstu, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Sorodno









Oglasi