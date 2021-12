Slovenija stanovanje nekdanjega SFRJ-ja v Trstu predala Srbiji in Severni Makedoniji RTV Slovenija Države naslednice so se dogovorile, da se stanovanje nekdanjega SFRJ-ja v Trstu v skladu z dogovorjenimi deleži dodeli Severni Makedoniji in Srbiji.

