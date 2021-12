Žive jaslice v Postojnski jami naj bi si ogledalo do 15.000 obiskovalcev 24ur.com Za obiskovalce Postojnske jame bodo med 25. in 30. decembrom po enoletnem premoru znova pripravili žive jaslice. Ogledalo naj bi si jih od 12.000 do 15.000 obiskovalcev. "Žive jaslice želimo sčasoma uvrstiti na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine," je povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

