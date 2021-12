Piše: Lea Kalc Furlanič »Žive jaslice, ki bodo po enoletnem premoru znova navduševale med 25. in 30. decembrom, niso še nikoli doslej bile tako zelo pričakovane kot prav letos. Doživljanje svetopisemske zgodbe, njenega sporočila o upanju in veličastne Postojnske jame pa še nikoli tako intenzivno in čuteče,« so prepričani v podjetju Postojnska jama, ki že 31 let pripravlja in ustvarja žive jaslice ...