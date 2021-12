Jacques in njegov gospodar: Predstava o življenjski poti brez naukov Dnevnik Na velikem odru SNG Drama Ljubljana bo danes premiera igre pisatelja Milana Kundere Jacques in njegov gospodar v režiji Doriana Šilca Petka s Timonom in Brankom Šturbejem v glavnih vlogah.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Timi Zajc

Anže Lanišek

Žan Kranjec