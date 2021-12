Spezia brez strela v okvir vrat zadala Napoliju tretji zaporedni poraz doma RTV Slovenija Nogometaši Interja so v 19. krogu italijanskega prvenstva s sedmo zaporedno zmago potrdili naslov jesenskega prvaka, ki so si ga zagotovili že pretekli konec tedna. Pred domačimi navijači so z 1:0 premagali Torino.

Sorodno







Oglasi