Vlada je dala soglasje Ministrstvu za finance, da z namenske postavke Sredstva za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost izloči sredstva na podračun iz 10. točke 41. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do višine 2.201.729,21 evra. V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 se sredstva mehanizma za okre ...