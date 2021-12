Novi ukrepi. Omejitve v trgovinah in sprememba glede karantene. SiOL.net Od četrtka morajo ob visoko tveganem stiku z okuženim z novim koronavirusom v karanteno vsi, izjema so cepljeni s poživitvenim odmerkom, je na dopisni seji odločila vlada. Od 23. 12. 2021 velja tudi omejitev števila strank v trgovinah, in sicer deset kvadratnih metrov na eno stranko.

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni korona virus

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Žan Kranjec

Robert Golob

Tanja Fajon