Tudi trboveljska občina bo pomagala pri plačevanju položnic za daljinsko ogrevanje Energetika.NET Trboveljski občinski svetniki so na sredini seji sprejeli pravilnik o pomoči prebivalcem pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v času ogrevalne sezone 2021/2022. Pravilnik bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 in se bo uporabljal do konca te ogrevalne sezone oziroma do 31. maja 2022, je zapisano na spletni strani trboveljske občine.

