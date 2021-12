Včeraj so občinski svetniki na redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje odločali in sprejeli Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje. Pravilnik, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2022, se bo uporabljal do konca maja 2022. O tem smo že pisali, sedaj pa so znani pogoji, pod katerimi boste lahko vložili prošnjo za pomoč. Vsak občan, ki bo želel pridobiti f ...