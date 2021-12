Na Kitajskem se pripravljajo na izbruh okužb v olimpijskem mehurčku SiOL.net V Pekingu se bodo čez 44 dni začele zimske olimpijske igre. Kitajski uradniki so v četrtek povedali, da so pripravljeni na izbruh okužb z novim koronavirusom znotraj olimpijskega mehurčka. Pripravljeni so načrti za premestitev športnikov, ki kažejo znake bolezni, v določene bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

